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Resumen

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Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a su hijo Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ André Coelho
Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a su hijo Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ André Coelho
Por Agencia AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió este sábado a sus aliados unidad para la precampaña presidencial de su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, en medio de una disputa entre el candidato y la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

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