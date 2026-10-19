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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus simpatizantes durante un acto de campaña en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 19 de octubre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus simpatizantes durante un acto de campaña en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 19 de octubre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
/ SILVIO AVILA
Por Agencia AFP

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este lunes que adelantará pagos de un programa emblemático de asistencia social, de forma que sus 50 millones de beneficiarios lo cobrarán antes del balotaje del domingo en Brasil.

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