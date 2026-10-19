El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció este lunes que adelantará pagos de un programa emblemático de asistencia social, de forma que sus 50 millones de beneficiarios lo cobrarán antes del balotaje del domingo en Brasil.

Creado en 2003 por el izquierdista Lula en su primer mandato, el Bolsa Familia garantiza un ingreso mensual transferido por el Estado a familias pobres, bajo requisitos como escolarización y vacunas al día de los hijos.

Tras su derrota en la primera vuelta por 47% a 45% de los votos, las encuestas muestran a Lula en empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

El gobierno modificó el calendario de pagos del Bolsa Familia hasta fin de año “para mitigación de riesgos excepcionales” ligados al Fenómeno El Niño, según una ordenanza del ministro de Desarrollo.

El calendario original preveía que cerca de la mitad de las familias cobraran el monto de octubre después de las elecciones, pero ahora todas lo harán antes.

Jair Bolsonaro tomó una medida similar antes del balotaje de 2022.

Poco antes de la primera vuelta del 4 de octubre, Lula aumentó un 15% el Bolsa Familia, cuyo piso mínimo alcanzó los 691 reales mensuales (unos 137 dólares).

Dijo luego en una entrevista que “no sabía” que el programa llevaba tres años sin ajustes.

Lula tiene su principal base electoral en regiones pobres del país como el noreste.

En los últimos días también prometió un perdón a deudas de microemprendedores, un fondo de becas universitarias y un pase libre de transporte.

Y obtuvo un triunfo clave en el Congreso con la aprobación de una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso a los trabajadores.

“No voy a dejar de dar un beneficio que puedo dar porque hay elecciones”, dijo el mandatario este lunes a la cadena televisiva SBT.

El senador Camilo Santana, coordinador de campaña de Lula, afirmó a periodistas que el equipo económico de Bolsonaro dio señales de que planea “acabar con el Bolsa Familia en este país”.

El derechista aseguró en redes que el programa está “garantizado” en su eventual gobierno y acusó a Lula de usar una “estrategia para meter miedo”.

Bolsonaro promete un “tijerazo” al gasto público, sin detalles sobre los sectores que lo sufrirían, en un contexto de deterioro fiscal.

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Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron el domingo 18 de octubre por primera vez en televisión, a una semana del balotaje electoral en Brasil, que los encuentra empatados en las encuestas. (AFP)

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