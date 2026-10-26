Resumen
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El Partido Liberal (PL), fuerza política brasileña por la que se presentó el senador Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
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