El Partido Liberal (PL), fuerza política brasileña por la que se presentó el senador Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que el PL “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”.

No obstante, pidió que los “cuestionamientos planteados” por Bolsonaro, quien en un primer momento sembró dudas por el proceso electoral, sean “debidamente esclarecidos”.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo 25 de octubre para un inédito cuarto mandato, al derrotar en balotaje, contra todo pronóstico, a su rival conservador Flávio Bolsonaro, quien anunció que pedirá la anulación de la elección. (AFP)

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