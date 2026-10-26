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El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El Partido Liberal (PL), fuerza política brasileña por la que se presentó el senador Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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