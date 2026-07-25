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El aspirante a la presidencia de Brasil, el partido de derecha Flávio Bolsonaro, hace un gesto a su llegada a la convención del Partido Liberal (PL), en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. (Nelson ALMEIDA / AFP)
El aspirante a la presidencia de Brasil, el partido de derecha Flávio Bolsonaro, hace un gesto a su llegada a la convención del Partido Liberal (PL), en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. (Nelson ALMEIDA / AFP)
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

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