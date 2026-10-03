Por Redacción EC

Elecciones Generales en Brasil 2022, EN VIVO

18:14
  • Funcionarios del Tribunal Regional Electoral (TRE) trasladan urnas electorales a comunidades situadas en el Amazonas este sábado, en Manaos (Brasil). Foto: EFE/ Raphael Alves
18:05
  • Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo 4 de octubre, de los cuales 34 millones se encuentran en el estado de Sao Paulo, en donde ambos candidatos decidieron cerrar su campaña para las presidenciales y legislativas.
17:57
  • Este sábado 3 de octubre, el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva , y su rival más próximo, el senador Flávio Bolsonaro , encabezaron este sábado masivas movilizaciones en distintos puntos del estado de Sao Paulo.

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