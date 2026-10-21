El candidato presidencial Flávio Bolsonaro afirmó este miércoles que acepta levantar su secreto telefónico y bancario, como le ha solicitado el aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pero condicionó esta acción a que su rival haga lo mismo desde 2003, en su primer mandato presidencial.

En un escrito dirigido al Tribunal Superior Electoral (TSE), el senador de extrema derecha manifestó estar dispuesto a abrir sus sigilos bancarios, fiscales y telefónicos de los últimos 20 años, incluyendo el de sus empresas y familiares directos, pero pidió que Lula haga lo propio desde 2003 y no solo desde 2018.

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“Lula ha abierto el cajón desde 2018 hasta ahora. Brasil quiere todo el cajón. (...) Quien no tiene nada que ocultar, no recorta”, dice el expediente.

La sugerencia de poner a disposición de la justicia los registros telefónicos y bancarios de ambos candidatos, para demostrar quién es corrupto y quien es honesto, partió de Lula durante el primer debate electoral, celebrado el pasado domingo, que estuvo marcado por una serie de acusaciones cruzadas de corrupción.

En su escrito, la defensa de Bolsonaro argumenta que abrir únicamente las cuentas a nombre de Lula representa un “mero gesto para las cámaras”, ya que el mandatario no utiliza un teléfono celular a su nombre y que los registros de posibles irregularidades no van a figurar en sus cuentas personales, sino en las de terceros.

Según el escrito, las llamadas e intermediaciones eran realizadas por miembros del cuerpo de seguridad, auxiliares y asesores, entre ellos su exjefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como ‘Marcola’, que abandonó el Gobierno en julio de este año bajo sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

Entre las peticiones presentadas, el senador solicita que el oficialismo haga públicos registros de entrada, reuniones sostenidas en el Palacio presidencial de Planalto e informes de vuelos oficiales vinculados a investigaciones recientes.

Así como la agenda histórica de la primera dama, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva, y el detalle completo de los gastos con tarjetas corporativas de la Presidencia.

De ser aceptadas estas condiciones, Bolsonaro afirma que autorizará la difusión pública de sus datos y empresas de los últimos 20 años en el sistema electoral.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) entregó este martes una autorización a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema para levantar su propio secreto bancario y telefónico, extensible a los miembros de su núcleo familiar, sujeto a que Bolsonaro haga lo propio.

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El candidato brasileño Flávio Bolsonaro pidió este martes 20 de octubre a la justicia electoral que anule por propaganda indebida en WhatsApp la candidatura de su rival, el presidente Lula, quien planea hacer lo mismo contra el senador derechista por supuesta interferencia de Meta en el balotaje. (AFP)

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