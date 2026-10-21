icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate presidencial en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (Sebastiao Moreira / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate presidencial en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (Sebastiao Moreira / EFE)
/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro afirmó este miércoles que acepta levantar su secreto telefónico y bancario, como le ha solicitado el aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pero condicionó esta acción a que su rival haga lo mismo desde 2003, en su primer mandato presidencial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.