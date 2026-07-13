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El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro; y el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moreas. (MARINA UEZIMA/BRAZIL PHOTO PRESS / SERGIO LIMA / AFP)
El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro; y el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moreas. (MARINA UEZIMA/BRAZIL PHOTO PRESS / SERGIO LIMA / AFP)
Por Agencia EFE

El senador y precandidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro acusó este lunes al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de interferir en el proceso electoral que culminará con los comicios de octubre próximo al prohibirle visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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