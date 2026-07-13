El senador y precandidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro acusó este lunes al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de interferir en el proceso electoral que culminará con los comicios de octubre próximo al prohibirle visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El líder ultraderechista cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

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En una transmisión en vivo por las redes sociales, el senador calificó la medida de “desproporcionada e injusta” y sostuvo que el plazo de 90 días de incomunicación coincide con el calendario electoral, lo que impediría cualquier contacto con su padre hasta después de la primera vuelta de las elecciones.

“No es casualidad que este plazo termine justo después de la primera vuelta”, afirmó en su canal de Youtube el que hasta ahora se vislumbra como el principal rival del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

El senador recordó que en ocasiones anteriores el ex jefe de Estado (2019-2022) había difundido cartas públicas sin que ello generara sanciones.

Flávio Bolsonaro también recordó que durante el período en que Lula estuvo preso por corrupción, el exmandatario escribió 22 cartas que fueron divulgadas públicamente sin que se le impusieran restricciones similares.

Según el senador, el líder progresista pudo mantener comunicación constante con sus aliados políticos y con la prensa desde la cárcel, lo que contrasta con las limitaciones que hoy enfrenta su padre.

Para el precandidato conservador las restricciones impuestas a las visitas familiares y a la comunicación con los abogados buscan aislar a su padre, a quien describió como víctima de una condena “injusta”.

En su decisión, el magistrado De Moraes sostuvo que Flávio Bolsonaro violó las medidas cautelares impuestas a su padre al leer en redes sociales una carta que le escribió el expresidente.

En la misiva, el líder ultraderechista le reiteraba a su primogénito su apoyo a la candidatura presidencial y pedía unidad, después de que su hijo fuera criticado públicamente por su madrastra y exprimera dama, Michelle Bolsonaro.

El juez argumentó que la lectura de la carta contradice la prohibición de que Bolsonaro divulgue mensajes en redes sociales, incluso a través de terceros, y “sugiere” que el expresidente tenía “pleno conocimiento” de que el texto sería difundido en plataformas digitales.

Para el magistrado, esta acción constituye un incumplimiento directo de las restricciones impuestas en el marco de su condena.

Jair Bolsonaro nombró a su primogénito como su sucesor político tras ser condenado, pero la medida los mantendrá incomunicados hasta después de la primera vuelta de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales del próximo 4 de octubre.

Lula, quien aspira a su cuarto mandato no consecutivo, tiene seis puntos de ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro en un eventual escenario de segunda vuelta de las presidenciales.

De acuerdo con los datos de la última encuesta de la firma Quaest, Lula registró el 44 % de las intenciones de voto frente al 38 % del precandidato presidencial de la ultraderecha.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó el martes 12 de mayo un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, y a cinco meses de buscar la reelección. (AFP)

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