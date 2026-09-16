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Resumen

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El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 9 de septiembre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), durante un acto de campaña en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 9 de septiembre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, acusó este miércoles a los jueces de la Corte Suprema nombrados por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “obstaculizar la democracia”.

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