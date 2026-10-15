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Resumen

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El senador derechista brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, pronuncia un discurso durante un mitin en el Largo Glenio Peres de Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
El senador derechista brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, pronuncia un discurso durante un mitin en el Largo Glenio Peres de Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
/ SILVIO AVILA
Por Agencia EFE

El senador y candidato de la extrema derecha brasileña, Flávio Bolsonaro, acusó este jueves al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en la segunda vuelta de las presidenciales, de hacer promesas que no cumplirá, como la de ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

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