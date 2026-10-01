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El senador de derecha y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla con los medios durante un acto de campaña en el Mercado Municipal de São Paulo, Brasil, el 28 de septiembre de 2026. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
El senador de derecha y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla con los medios durante un acto de campaña en el Mercado Municipal de São Paulo, Brasil, el 28 de septiembre de 2026. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia EFE

El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro canceló a última hora su asistencia al debate electoral que transmitirá TV Globo este jueves, el último antes de los comicios del próximo domingo y al que ya tenía previsto no asistir el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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