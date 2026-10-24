icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador de derecha y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asiste a un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026. (DOUGLAS MAGNO / AFP)
El senador de derecha y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asiste a un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026. (DOUGLAS MAGNO / AFP)
/ DOUGLAS MAGNO
Por Agencia EFE

El senador opositor Flávio Bolsonaro emuló a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, al encabezar este sábado un paseo en moto en Belo Horizonte, donde se concentraron miles de simpatizantes para apoyarlo en esta región clave para la segunda vuelta de las presidenciales del domingo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?