icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reacciona durante una reunión con gobernadores y senadores electos, en el auditorio del hotel Brasil 21 en Brasilia, Brasil, el 8 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE)
El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reacciona durante una reunión con gobernadores y senadores electos, en el auditorio del hotel Brasil 21 en Brasilia, Brasil, el 8 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro lidera el primer sondeo de cara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con el 49 % de la intención de voto, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recibiría el 45 % de los votos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.