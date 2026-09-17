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El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, asiste a un acto por el Día de la Independencia de Brasil en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 14 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, asiste a un acto por el Día de la Independencia de Brasil en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 14 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
/ ISAAC FONTANA
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, negó este jueves que su campaña esté recibiendo el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

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