El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pidió este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival, el presidente Lula da Silva, por presunta propaganda indebida en una cuenta gubernamental de WhatsApp.

El recurso ante el Tribunal Superior Electoral de los abogados del senador derechista, consultado por la AFP, cita “abuso de poder” del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en la supuesta difusión masiva de acciones de gobierno en período electoral a través de la plataforma.

Ambos se enfrentarán el domingo tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta por 47% a 45% de los votos.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato no consecutivo y aparece en empate técnico en los sondeos frente a su rival de 45 años.

De su lado, la campaña de Lula presentará al TSE un recurso por “manipulación algorítmica” del gigante tecnológico estadounidense, con un pedido de revocación de la candidatura de Bolsonaro, dijo a la AFP una fuente del equipo lulista, que confirmó informaciones de prensa.

Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias de Lula por supuestamente perjudicarlo en sus plataformas frente al hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), antes de la segunda vuelta del domingo.

Aunque el recurso al TSE iba a presentarse este martes, según otra fuente del equipo de Lula, finalmente se postergó para el miércoles, dijo a periodistas el senador Camilo Santana, coordinador de campaña.

Pese a que Meta niega las acusaciones, ha admitido fallos como la desactivación de anuncios proselitistas de Lula que atribuye a “problemas técnicos” que no habrían afectado solo a Brasil.

A pedido de Meta, la empresa y los abogados de ambas campañas se reunieron este martes ante el TSE, que escuchó a las partes sobre el cumplimiento de una orden suya para que la ‘big tech’ garantice equilibrio a los dos postulantes.

“Transparencia e igualdad entre los candidatos es lo que se busca resguardar”, afirmó el juez Marco Aurélio Bellizze tras encabezar la reunión, citado en una nota del TSE.

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Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron el domingo 18 de octubre por primera vez en televisión, a una semana del balotaje electoral en Brasil, que los encuentra empatados en las encuestas. (AFP)

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