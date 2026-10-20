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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador, Flavio Bolsonaro, intervienen durante un debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador, Flavio Bolsonaro, intervienen durante un debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia AFP

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pidió este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival, el presidente Lula da Silva, por presunta propaganda indebida en una cuenta gubernamental de WhatsApp.

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