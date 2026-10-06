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Resumen

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Jair Bolsonaro junto a su hijo Flavio el 7 de octubre del 2018. (EFE)
Jair Bolsonaro junto a su hijo Flavio el 7 de octubre del 2018. (EFE)
Por Agencia EFE

El opositor Flávio Bolsonaro, vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, dijo este martes que pretende que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado y preso por golpismo, le ponga la banda presidencial si gana la segunda vuelta, citada para el 25 de octubre.

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