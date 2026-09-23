El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, prometió este miércoles que sumará a Brasil al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el Gobierno de Donald Trump, si gana los comicios de octubre.

“Brasil formará parte del Escudo de las Américas a partir del año que viene. Yo voy a colocarlo para que así se una a esos países que combaten el narcoterrorismo”, dijo el aspirante del ultraderechista Partido Liberal (PL) en una retransmisión en redes sociales.

El primogénito de Bolsonaro, que las encuestas sitúan en empate técnico con el actual gobernante y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, de cara a una eventual segunda vuelta electoral, se manifestó en ese sentido un día después de la reunión que mantuvo Trump con sus aliados latinoamericanos, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Participaron en ese encuentro los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Santiago Peña (Paraguay) y Keiko Fujimori (Perú), entre otros.

Brasil, que vive una crisis diplomática y comercial con EE.UU., no forma parte de este nuevo mecanismo integrado, hasta ahora, por gobiernos de derecha y extrema derecha con el objetivo de combatir el narcotráfico en el continente.

Flávio Bolsonaro defendió la iniciativa, que según él sirve para cooperar, intercambiar informaciones, proteger las fronteras del tráfico de drogas y de armas, y “asfixiar financieramente” al crimen organizado.

“¿Por qué Brasil no está (en el Escudo de las Américas)? Porque hay un presidente de la República que es condescendiente con los bandidos, que considera que todo está bien”, criticó.

Para Flávio, “Brasil está aislado” y “no tiene condiciones de garantizar su soberanía” ante el avance de facciones como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Además, el senador reforzó que, si gana las elecciones, declarará a estas organizaciones criminales como “narcoterroristas”, como ya hizo EE.UU. y algunos países sudamericanos, y que, bajo su mandato, los delincuentes solo tendrán dos salidas: “cementerio o cárcel”.

Con todo, la seguridad fue uno de los asuntos que abordó Lula en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

El dirigente progresista, en una clara alusión a EE.UU., aseguró que su Gobierno no va a “tercerizar” la responsabilidad de defender sus fronteras.

“No necesitamos portaviones vigilando nuestras aguas. Necesitamos cooperación para atajar el flujo de armas y de dinero que nutre al crimen organizado. Ese es el espíritu de la propuesta que le entregué personalmente al presidente de Estados Unidos”, dijo Lula.

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El presidenciable brasileño Flávio Bolsonaro reunió a miles de seguidores este lunes 7 de septiembre en Sao Paulo para arengar contra el poder judicial que condenó a su padre y contra el presidente Lula, su rival en la elección del 4 de octubre. (AFP)

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