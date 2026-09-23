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El senador brasileño, y precandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a simpatizantes a su llegada al aeropuerto Juscelino Kubitscheck, en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026. (Andre Borges / EFE)
El senador brasileño, y precandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a simpatizantes a su llegada al aeropuerto Juscelino Kubitscheck, en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, prometió este miércoles que sumará a Brasil al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el Gobierno de Donald Trump, si gana los comicios de octubre.

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