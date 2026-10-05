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El senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, tras sufragar en las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (MAURO PIMENTEL / AFP)
El senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, tras sufragar en las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro recibió este lunes el primer apoyo de un aspirante derrotado en primera vuelta, de cara a la ronda definitiva que disputará el próximo 25 de octubre ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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