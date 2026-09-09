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El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), durante un acto de campaña con motociclistas en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 9 de septiembre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), durante un acto de campaña con motociclistas en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el 9 de septiembre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reunió este miércoles a decenas de seguidores en el lugar donde su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, fue acuchillado durante su campaña electoral victoriosa de 2018.

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