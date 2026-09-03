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Resumen

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El senador brasileño, Flávio Bolsonaro; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Silvio AVILA / Evaristo SA / AFP)
El senador brasileño, Flávio Bolsonaro; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Silvio AVILA / Evaristo SA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las presidenciales de octubre, sigue liderando las encuestas de intención de voto, con 38 % del favoritismo, pero el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival con el 33 %, sigue reduciendo la distancia que los separa.

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