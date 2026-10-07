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El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reacciona durante el anuncio de respaldo para la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, en Goiânia, Brasil, el 6 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE)
El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, reacciona durante el anuncio de respaldo para la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, en Goiânia, Brasil, el 6 de octubre de 2026. (Andre Borges / EFE)
Por Agencia EFE

El candidato Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales brasileños, sumó este miércoles el apoyo de otros dos partidos de derecha con vistas a la segunda vuelta del 25 de octubre.

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