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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, asisten a un debate en los estudios de TV GLOBO, en Río de Janeiro, el 23 de octubre de 2026. (Andre Coelho / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, asisten a un debate en los estudios de TV GLOBO, en Río de Janeiro, el 23 de octubre de 2026. (Andre Coelho / EFE)
/ Andre Coelho
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro se enfrentaron este viernes en un último debate antes de la segunda vuelta de las elecciones en el que se atacaron por la economía, la seguridad y la corrupción.

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