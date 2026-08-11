El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su madrastra Michelle Bolsonaro se dejaron ver juntos este martes por primera vez desde el estallido de una rencilla familiar que sacudió la campaña.

Flávio y Michelle, hijo y esposa del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), participaron en la grabación de propaganda electoral de cara a los comicios de octubre, en la sede del derechista Partido Liberal (PL) en Brasilia.

🚨Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro estiveram juntos nesta terça-feira (11) para a gravação de um vídeo que será exibido durante a campanha eleitoral, que terá início no próximo domingo, 16 de agosto.

Logo após a gravação, Michelle fez uma oração ao lado de Flávio, que… pic.twitter.com/eOqSdMSS6Q — Joaquim Ribeiro (@joaquimrib1801) August 11, 2026

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“Colocamos las desavenencias de lado... ¿Qué familia es perfecta? Que levante la mano quien no tenga problemas en la familia”, dijo la madrastra al finalizar el evento, según declaraciones recogidas por los medios.

Michelle añadió que los dos dejaron atrás las diferencias para unirse “en favor de algo mucho mayor”, en referencia a los comicios en los que la derecha quiere derrotar al actual mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

En junio, la madrastra publicó un video en el que acusaba a Flávio de haberla “maltratado” y “humillado” en las gestiones del partido y afirmó que no podía apoyar la candidatura de alguien que nunca había buscado su respaldo.

Además, anunció que dejaba la Presidencia de la sección femenina del PL para dedicarse al cuidado de su esposo, quien arrastra varios problemas de salud y cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.

Las declaraciones de la que es la principal referencia femenina de la derecha provocaron un terremoto en la campaña del candidato presidencial, quien enfrenta dificultades para atraer el voto de las mujeres.

Tras varios intentos de reaproximación frustrados de parte de Flávio, el candidato publicó un video en julio en el que pedía disculpas a Michelle y la invitaba a unirse a la campaña, a lo que ella respondió positivamente.

Las últimas encuestas ponen a Flávio con el 39 % de las intenciones de voto en la segunda vuelta de las elecciones, frente al 44 % de Lula, una ligera mejora respecto a las de hace unas semanas.

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La corte suprema de Brasil prohibió este lunes 13 de julio las visitas del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro a la residencia donde purga una pena de cárcel su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, hasta después de la primera vuelta electoral de octubre. (AFP)

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