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El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro; junto a la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, conversan con los medios en un local del Partido Liberal, el 11 de agosto de 2026. (Captura de Instagram @CaboGilbertoSilva)
El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro; junto a la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, conversan con los medios en un local del Partido Liberal, el 11 de agosto de 2026. (Captura de Instagram @CaboGilbertoSilva)
Por Agencia EFE

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su madrastra Michelle Bolsonaro se dejaron ver juntos este martes por primera vez desde el estallido de una rencilla familiar que sacudió la campaña.

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