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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un discurso ofrecido en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, el 15 de octubre de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un discurso ofrecido en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, el 15 de octubre de 2026. (Lenin Nolly / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Brasil acusó este martes al mandatario argentino, Javier Milei, de intentar interferir en las elecciones por medio de “ofensas” y “mentiras” contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación del país.

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