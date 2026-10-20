El Gobierno de Brasil acusó este martes al mandatario argentino, Javier Milei, de intentar interferir en las elecciones por medio de “ofensas” y “mentiras” contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Poder Judicial y el sistema electrónico de votación del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño afirmó en una nota que las “ofensas” proferidas hoy por Milei “constituyen una nueva e inaceptable tentativa de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”.

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“El presidente de la Argentina reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, señaló la Cancillería en alusión al antecesor de Lula, Jair Bolsonaro, aliado de Milei.

Bolsonaro nunca reconoció su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula y, según comprobó la Corte Suprema, “lideró” un complot con parte de sus ministros y altos mandos militares para continuar en el poder por la fuerza.

Por esos hechos, el líder de derecha extrema fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado y hoy se encuentra en prisión domiciliaria por motivos de salud.

En este contexto, Milei recurrió hoy a sus redes sociales para volver a insultar a Lula y sembrar sospechas sobre el proceso electoral brasileño, que concluirá este domingo 25 de octubre con la segunda vuelta de las presidenciales entre el propio Lula y Flávio Bolsonaro, hijo primogénito de Jair.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, escribió el jefe de Estado argentino.

El Gobierno brasileño subrayó en su respuesta que el sistema electrónico de votación, que el país usa desde 1996 y ha sido históricamente elogiado por observadores independientes, está “comprobado que es seguro” y “nunca registró irregularidades”.

“La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se manifestará libremente en las urnas, y sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo, día 25”, añadió.

Esta no es la primera vez que Milei se inmiscuye en las elecciones brasileñas.

El dirigente libertario viajó hasta São Paulo el pasado mes de julio para respaldar a Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su candidatura por el Partido Liberal (PL), formación de la extrema derecha que lidera Jair Bolsonaro.

Entonces, insultó a Lula llamándole “ladrón”, entre otros calificativos lanzados en territorio brasileño.

Ese episodio abrió una profunda crisis diplomática entre ambos países que continúa hasta hoy. Brasil rebajó el nivel de la relación bilateral, convocó al embajador argentino en Brasilia y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires.

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Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron el domingo 18 de octubre por primera vez en televisión, a una semana del balotaje electoral en Brasil, que los encuentra empatados en las encuestas. (AFP)

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