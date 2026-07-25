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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), en Sao Paulo, Brasil, el 24 de julio de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), en Sao Paulo, Brasil, el 24 de julio de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Brasil negó las visas solicitadas por dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que pretendían viajar al país para reunirse con autoridades electorales y discutir asuntos relacionados con las elecciones presidenciales de octubre, informaron este sábado fuentes oficiales.

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