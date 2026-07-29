El senador Flávio Bolsonaro durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, generado con IA, en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo, Brasil, el 28 de julio de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El senador Flávio Bolsonaro durante la transmisión de un video de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, generado con IA, en la convención nacional del Partido Liberal (PL) en Sao Paulo, Brasil, el 28 de julio de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
/ ISAAC FONTANA
Por Agencia AFP

La defensa del encarcelado Jair Bolsonaro negó este miércoles que el expresidente de Brasil haya autorizado un video creado con inteligencia atificial en el que respalda la candidatura de su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, en las presidenciales de octubre.

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