El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió duramente este sábado en São Paulo contra el actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y pidió al senador Flávio Bolsonaro, proclamado candidato presidencial, “parar a la basura socialista” en las elecciones de octubre.

“Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!”, dijo el mandatario en la ceremonia en la que se oficializó la candidatura del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

MIRA AQUÍ: El partido de Jair Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial en Brasil

Milei cargó duramente contra Lula, a quien acusó de “diseminar el comunismo” por América Latina a través del Foro de São Paulo junto con el fallecido líder cubano Fidel Castro.

“¡No se dejen robar el futuro!”, exclamó ante las centenas de militantes bolsonaristas que se reunieron en un pabellón del estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, para la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal (PL).

Milei, quien durante su discurso, que llevó escrito, se refirió varias veces a los progresistas como “zurdos de mierda”, también atacó a Lula por no hacer el “ajuste fiscal” que Brasil demanda, según él.

“El despilfarro se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre”, indicó.

El dirigente ultra aludió así al “riesgo Lula” que representa a su juicio su homólogo brasileño en el mercado financiero y, en este sentido, definió a Flávio Bolsonaro, hijo de su “gran amigo” Jair Bolsonaro, condenado y preso por golpismo, como “la voz de la mayoría silenciosa” capaz de hacerle frente.

“Hoy el socialismo está siendo erradicado en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y esperamos que en octubre sea en Brasil”, manifestó.

“Otras naciones están despertando, pero esta ideología se aferra a Brasil” de mano de “uno de sus promotores más longevos”, añadió en otra alusión a Lula.

Milei también criticó de forma implícita al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del juicio que llevó a Jair Bolsonaro a ser condenado a 27 años de cárcel por orquestar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

El ex jefe de Estado (2019-2022), actualmente en prisión domiciliario, fue impedido por De Moraes de recibir la visita de Milei en su casa de Brasilia, donde está recluido.

Milei se refirió a De Moraes como “la basura calva” que no le ha permitido visitar a su “amigo”, a quien considera “injustamente encarcelado”, y recordó que Lula “se cansó” de recibir visitas cuando estuvo preso por procesos de corrupción que luego fueron anulados en la Justicia.

“Estimado Jair, te abrazo a la distancia. Nos volveremos a dar un abrazo”, prometió el presidente argentino.

VIDEO RECOMENDADO

La corte suprema de Brasil prohibió este lunes 13 de julio las visitas del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro a la residencia donde purga una pena de cárcel su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, hasta después de la primera vuelta electoral de octubre. (AFP)

SOBRE EL AUTOR