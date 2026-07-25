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El senador de Brasil Flávio Bolsonaro reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL), en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El senador de Brasil Flávio Bolsonaro reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL), en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió duramente este sábado en São Paulo contra el actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y pidió al senador Flávio Bolsonaro, proclamado candidato presidencial, “parar a la basura socialista” en las elecciones de octubre.

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