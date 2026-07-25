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El presidente argentino Javier Milei aplaude al aspirante a la presidencia de derecha de Brasil, Flavio Bolsonaro, durante el lanzamiento de la candidatura en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. (Nelson ALMEIDA / AFP)
El presidente argentino Javier Milei aplaude al aspirante a la presidencia de derecha de Brasil, Flavio Bolsonaro, durante el lanzamiento de la candidatura en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. (Nelson ALMEIDA / AFP)
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, lamentó este sábado en São Paulo no haber podido visitar al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por golpismo y en prisión domiciliaria, después de que la Corte Suprema le negara el permiso por incumplir las restricciones impuestas en ese régimen.

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