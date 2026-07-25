El presidente de Argentina, Javier Milei, lamentó este sábado en São Paulo no haber podido visitar al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por golpismo y en prisión domiciliaria, después de que la Corte Suprema le negara el permiso por incumplir las restricciones impuestas en ese régimen.

“Es una pena que no pude ver a tu papá”, le dijo Milei al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario brasileño, en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, según un video publicado en las redes sociales por el senador.

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El mandatario argentino se reunió con Flávio Bolsonaro en el Palacio de los Bandeirantes, sede del Gobierno del estado de São Paulo, donde previamente había mantenido un encuentro con el gobernador Tarcísio de Freitas.

Al saludar al senador, Milei lanzó un mensaje de respaldo a su candidatura presidencial para las elecciones del 4 de octubre.

“Firmes para que la ola azul llegue a Brasil. Tenemos que pintar el mapa como corresponde de una vez; se viene una gran esperanza en octubre”, dijo el presidente argentino en tono entusiasta.

Flávio Bolsonaro, quien recibió al mandatario argentino con un efusivo abrazo, respondió destacando la sintonía entre ambos líderes y aseguró que “juntos” combatirán “al terrorismo”.

Milei viajó a Brasil para participar en la convención del Partido Liberal (PL), en la que Flávio Bolsonaro oficializó su candidatura presidencial, en un momento en que el senador ha cedido terreno en las encuestas frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

El último sondeo de Datafolha, divulgado el viernes, atribuye a Lula un 48 % de intención de voto frente al 43 % de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

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La corte suprema de Brasil prohibió este lunes 13 de julio las visitas del precandidato presidencial Flávio Bolsonaro a la residencia donde purga una pena de cárcel su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, hasta después de la primera vuelta electoral de octubre. (AFP)

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