El senador Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, tan solo tiene, con un 46 %, dos puntos de ventaja sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, con 44 %, en una encuesta de intención de voto divulgada este miércoles.

De acuerdo con el sondeo divulgado por la firma demoscópica Quaest, ambos candidatos están técnicamente empatados, ya que el margen de error es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

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A solo once días de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, los aspirantes tendrán que intentar conquistar los votos de sus adversarios debido a que el porcentaje de indecisos es mínimo.

Según el sondeo de Quaest, tan solo el 1 % de los electores aún no sabe por quién votar y un 9 % afirma que votará en blanco o anulará su sufragio.

De acuerdo con la nueva encuesta, el índice de rechazo de ambos candidatos es similar, con un 54 % de los electores afirmando que nunca votaría por el primogénito del presidente Jair Bolsonaro y un 53 % alegando lo mismo sobre el líder progresista.

Pese a que el sondeo divulgado hoy es el primero de esta firma tras la primera vuelta, los sondeos anteriores de la misma empresa mostraban una situación similar, ya que entonces Bolsonaro tenía el 44 % y Lula 42 % en encuestas para una eventual segunda vuelta.

El nuevo estudio de Quaest muestra una situación muy pareja y que la diferencia entre ambos candidatos es menor que la reflejada la semana pasada por la firma demoscópica Datafolha, que, en su primera encuesta de cara a la segunda vuelta, mostró a Bolsonaro con el 49 % de la intención de voto y a Lula con el 45 %.

Pese a que la diferencia de la encuesta de Datafolha es mayor, su sondeo también muestra a los candidatos en empate técnico.

El senador fue el más votado en la primera vuelta de las presidenciales el pasado 4 de octubre, con el 47,03 % de los votos, y Lula, lo escoltó con el 45,16 %, por lo que la diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales.

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Para su nueva encuesta, Quest entrevistó a 2.154 electores entre el sábado pasado y este martes, lo que le da a su estudio un margen de error de dos puntos porcentuales y un índice de confianza del 95 %.

Tras haber disputado la primera vuelta con el apoyo exclusivamente de su formación, el senador opositor acudirá a la segunda vuelta con el respaldo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país.

Lula, por su parte, tan solo sumó los minoritarios partidos de izquierda que postularon candidato presidencial propio en la primera vuelta.

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Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá batallar para intentar una remontada. (AFP)

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