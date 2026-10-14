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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / Silvio AVILA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / Silvio AVILA / AFP)
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, tan solo tiene, con un 46 %, dos puntos de ventaja sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, con 44 %, en una encuesta de intención de voto divulgada este miércoles.

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