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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al candidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al candidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

La ventaja del senador Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se redujo desde dos puntos la semana pasada hasta solo uno en la nueva encuesta divulgada este miércoles por la firma Quaest.

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