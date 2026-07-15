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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro. (Sergio Lima / AFP)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro. (Sergio Lima / AFP)
Por Agencia EFE

La ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil aumentó desde seis puntos en junio hasta ocho en julio, según un sondeo divulgado este miércoles.

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