icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas esperan para votar este domingo, durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, en el barrio de Botafogo en Río de Janeiro. Foto: EFE/ André Coelho
Personas esperan para votar este domingo, durante las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, en el barrio de Botafogo en Río de Janeiro. Foto: EFE/ André Coelho
Por Agencia EFE

Los brasileños acuden a las urnas este domingo entre el temor de los votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un regreso de la familia Bolsonaro al poder y el descontento de quienes reclaman un cambio preocupados por las dificultades económicas y la inseguridad.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?