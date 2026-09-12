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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto de campaña en Largo Glênio Peres, en el centro de Porto Alegre, Brasil, el 11 de septiembre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto de campaña en Largo Glênio Peres, en el centro de Porto Alegre, Brasil, el 11 de septiembre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
/ SILVIO AVILA
Por Agencia EFE

El mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó el tono este sábado contra su principal adversario, Flávio Bolsonaro, a quien acusó, junto a su padre, de estar detrás del escándalo de corrupción del Banco Master, que ha salpicado a numerosas autoridades.

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