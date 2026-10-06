El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este miércoles a la extrema derecha de su rival Flávio Bolsonaro de querer “entorpecer” la reforma constitucional para reducir la semana laboral, cuya discusión empezó hoy en el Senado.

“Están intentando entorpecer la votación para que esta no suceda”, afirmó el mandatario ante los medios de comunicación, en referencia al Partido Liberal (PL), la formación de Bolsonaro.

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Según Lula, el candidato de derecha a la Presidencia, quien también es senador, tiene que decidir si manda votar a favor o en contra de la reforma que busca limitar a cinco los días de trabajo, en vez de los seis actuales.

“La máscara va a comenzar a caer y vamos a ver quién quiere que el pueblo tenga una vida más digna, que descanse más”, dijo.

El proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno es “un deseo muy grande” de la sociedad, de acuerdo con Lula.

Bolsonaro, por su parte, tachó hoy de “oportunista” la reducción de la semana laboral, pero evitó aclarar si votaría a favor o en contra.

El mandatario quiere que el Senado apruebe la medida cuanto antes para usarla para su campaña de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que se celebrará el 25 de octubre.

En la primera vuelta, realizada el domingo pasado, Lula se vio aventajado en casi dos puntos porcentuales por Flávio Bolsonaro, un resultado que el primero calificó de “inesperado”.

La reducción de la semana laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados en mayo por una amplia mayoría, pero el líder del Senado, Davi Alcolumbre, rechazó tramitarla inmediatamente en medio de tensiones con el Gobierno.

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