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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, hace declaraciones a la prensa de cara a la segunda vuelta electoral, en la sede de la campaña en Brasilia, el 6 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, hace declaraciones a la prensa de cara a la segunda vuelta electoral, en la sede de la campaña en Brasilia, el 6 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este miércoles a la extrema derecha de su rival Flávio Bolsonaro de querer “entorpecer” la reforma constitucional para reducir la semana laboral, cuya discusión empezó hoy en el Senado.

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