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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, candidatos a las elecciones presidenciales en Brasil del 4 de octubre de 2026. (Fotos de Evaristo SA / Mauro PIMENTEL / AFP)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, candidatos a las elecciones presidenciales en Brasil del 4 de octubre de 2026. (Fotos de Evaristo SA / Mauro PIMENTEL / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió levemente su ventaja frente al rival Flávio Bolsonaro de cara a la primera vuelta de los comicios, según una encuesta publicada este jueves.

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