El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió levemente su ventaja frente al rival Flávio Bolsonaro de cara a la primera vuelta de los comicios, según una encuesta publicada este jueves.

A tres días de las elecciones del domingo, el líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 40 %, de acuerdo con el Instituto Datafolha, que excluye los votos blancos y nulos para hacer el cálculo.

En el sondeo anterior de esta misma encuestadora publicado hace una semana, Lula tenía un 43 %, dos puntos porcentuales menos que en el de ahora, y Bolsonaro, un 39 %, uno menos.

Les siguen de lejos el psiquiatra y autor de libros de autoayuda Augusto Cury, con el 4 %, el exgobernador de derecha Ronaldo Caiado, con el 3 %, y el activista antisistema Renan Santos, también con un 3 %.

En la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre si ningún candidato obtiene una mayoría de apoyos este domingo, Lula recibe el 48 % de las intenciones de voto y Bolsonaro, el 45 %, lo que constituye un empate técnico.

Asimismo, los dos candidatos empatan en niveles de rechazo, con un 45 % de los consultados que dicen que no votarán por ellos de ninguna forma.

La recta final de la campaña ha estado marcada por una batalla de noticias falsas, una de las cuales acusaba al candidato ultraderechista, quien es evangélico, de querer quitarle el título de santa patrona de Brasil a la Virgen de Aparecida, muy reverenciada por los católicos.

Bolsonaro ha desmentido la acusación y ha pedido a los tribunales que ordenen la retirada de estas publicaciones, pero Lula ha aprovechado el rumor para presentarse como el defensor de la Virgen de Aparecida.

Por otra parte, el candidato ultraderechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), ha sacado de contexto unas declaraciones del actual mandatario para acusarlo de fomentar el abuso de menores en varias publicaciones en redes sociales.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió este viernes 25 de septiembre las apuestas deportivas en línea en Brasil, a nueve días de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas. (AFP)

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