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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), durante un mitin en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 19 de octubre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), durante un mitin en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 19 de octubre de 2026. (SILVIO AVILA / AFP)
/ SILVIO AVILA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que, en la segunda vuelta, en la que se enfrentará al derechista Flávio Bolsonaro, está en juego “besar la bandera brasileña” o “ponerse a cuatro patas” ante Estados Unidos.

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