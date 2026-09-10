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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en el Palacio del Planalto en Brasilia, el 8 de septiembre de 2026. (Andre Borges / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en el Palacio del Planalto en Brasilia, el 8 de septiembre de 2026. (Andre Borges / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este jueves la implementación de mandatos limitados para los magistrados de la Corte Suprema, en medio de la crisis institucional a raíz de las investigaciones en torno al mayor fraude bancario de la historia del país.

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