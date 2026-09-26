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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una estrella roja durante un mitin de campaña en el barrio de São Miguel Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de septiembre de 2026. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una estrella roja durante un mitin de campaña en el barrio de São Miguel Paulista, en São Paulo, Brasil, el 26 de septiembre de 2026. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que las apuestas deportivas en internet se habían convertido en una “desgracia para los pobres” al defender su decisión de prohibirlas en un mitin en São Paulo, la mayor ciudad del país, a solo ocho días de las elecciones presidenciales.

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