El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que las apuestas deportivas en internet se habían convertido en una “desgracia para los pobres” al defender su decisión de prohibirlas en un mitin en São Paulo, la mayor ciudad del país, a solo ocho días de las elecciones presidenciales.

“Tomé esa actitud drástica porque sé que hay muchas personas endeudadas por las apuestas. El juego se convirtió en una desgracia en la vida de la gente pobre porque apuestan, pierden, se endeudan para seguir apostando y pierden el control sobre la deuda”, afirmó el líder progresista, que aspira a su reelección en los comicios del 4 de octubre y a su cuarto mandato no consecutivo.

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La prohibición de las apuestas y los casinos virtuales, anunciada la víspera por el mandatario, fue el asunto más destacado en el discurso que Lula pronunció en el acto electoral que encabezó en São Miguel Paulista, un empobrecido barrio en la zona este de São Paulo.

Fue su primer pronunciamiento público tras la polémica prohibición de las casas de apuestas, que se habían convertido en importantes patrocinadores de los clubes de fútbol y de las redes de televisión.

“Ayer firmé un decreto ejecutivo para acabar con las ‘bets’. Quien quiera ganar dinero, que consiga una forma honesta de hacerlo y no matando al pueblo pobre, endeudando al pueblo pobre, vendiendo mentiras”, afirmó Lula, quien lidera las encuestas de intención de voto, pero aparece técnicamente empatado con el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival, tanto en la primera vuelta como en un eventual balotaje.

El mandatario afirmó que nadie se enriquece apostando en el juego con excepción de los dueños de las casas de apuestas y que tenía que tomar una decisión para impedir que un padre usara el dinero de la comida de sus hijos para apostar en juegos.

Flávio Bolsonaro acusó a Lula de promover una “estafa electoral” por anunciar la prohibición a solo nueve días de los comicios, ya que, argumentó, fue el propio Gobierno del progresista el que reglamentó las apuestas, autorizó a 85 empresas a operar y recaudó cerca de 20.000 millones de reales (unos 3.855 millones de dólares) en impuestos de esas operadoras.

Agregó que la “estafa electoral” quedó comprobada por el hecho de que Lula optó por un decreto ejecutivo para determinar la prohibición, pero esta medida tiene que ser refrendada por el Congreso en un plazo de 120 días. “Cuando concluya ese plazo, y si no hay aprobación del Legislativo, las apuestas podrán volver con más fuerza, pero las elecciones ya habrán pasado”, dijo.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) concentró sus actos políticos en los dos últimos días en el estado de São Paulo, mayor colegio electoral de Brasil y en donde los sondeos muestran a Bolsonaro en ventaja.

En el mismo discurso en el mitin de este sábado, el líder progresista defendió la soberanía del país e insistió en que “nadie de afuera puede meter el dedo en nuestras elecciones”, en una referencia a la supuesta injerencia del Gobierno de Donald Trump en la campaña electoral en Brasil a favor de Bolsonaro.

Dijo igualmente que no permitirá que empresas de otros países se apropien de los minerales críticos de Brasil y que las obligará a industrializarlos en el país.

“No permitiremos lo que hicieron con nuestro oro, que fue extraído por Portugal, nos dejó un hueco aquí y terminó enriqueciendo a Inglaterra”, afirmó.

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El presidenciable brasileño Flávio Bolsonaro reunió a miles de seguidores este lunes 7 de septiembre en Sao Paulo para arengar contra el poder judicial que condenó a su padre y contra el presidente Lula, su rival en la elección del 4 de octubre. (AFP)

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