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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato presidencial brasileño de derecha, Flavio Bolsonaro, conversan durante un debate en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato presidencial brasileño de derecha, Flavio Bolsonaro, conversan durante un debate en São Paulo, Brasil, el 18 de octubre de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que se sintió “muy incómodo” al debatir cara a cara con Flávio Bolsonaro, al que definió como un “miliciano preparado para mentir”.

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