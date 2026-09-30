icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus simpatizantes durante un acto de campaña en Baixada Fluminense, en la ciudad de São Gonçalo, Brasil, el 24 de septiembre de 2026. (Antonio Lacerda / EFE)
El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus simpatizantes durante un acto de campaña en Baixada Fluminense, en la ciudad de São Gonçalo, Brasil, el 24 de septiembre de 2026. (Antonio Lacerda / EFE)
/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó participar en el debate televisivo entre los aspirantes previstos para el jueves, tres días antes de las elecciones, informó este miércoles la red Globo de televisión, organizadora del evento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.