icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión en Brasilia, el 5 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión en Brasilia, el 5 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que buscará convencer a los abstencionistas y que participará en debates televisivos de cara a la ronda de desempate del 25 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.