El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que buscará convencer a los abstencionistas y que participará en debates televisivos de cara a la ronda de desempate del 25 de octubre.

Lula definió estas prioridades para las próximas tres semanas durante la primera reunión que mantuvo con su equipo de campaña tras verse aventajado en la primera vuelta por Flávio Bolsonaro en casi dos puntos porcentuales.

El mandatario progresista, que obtuvo el 45,16 % de los votos frente al 47,03 % del rival ultraderechista, apuntó que hubo 30 millones de brasileños que no fueron a votar, según él, por desinterés.

“Es nuestra responsabilidad devolverles el interés para participar en las elecciones”, declaró ante la presencia del vicepresidente y candidato a la reelección, Geraldo Alckmin, y el líder del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, entre otros asistentes.

Además, aseguró que reforzará su exposición mediática con más participaciones en radio y en debates televisivos frente a Bolsonaro.

“Ahora sí es importante tener debates en la televisión porque es un cara a cara”, dijo, después de haberse negado a participar en ninguno de los encuentros organizados antes de la primera vuelta por los medios de comunicación.

Lula, además, dio pistas sobre qué temas enfatizará en las próximas semanas, muchos de ellos asociados a la campaña del rival.

Sobre la seguridad, el mandatario reconoció que las facciones “ganaron la partida” hasta ahora y se comprometió a reforzar el combate al crimen organizado.

“Los criminales tienen que ir a prisión”, declaró, antes de pedir que el Senado apruebe cuanto antes un proyecto del Gobierno para realizar una reforma constitucional en materia de seguridad.

Por otro lado, Lula endureció sus críticas a la Corte Suprema, un blanco habitual de la extrema derecha, y dijo que había que “acabar con la promiscuidad” del tribunal, en referencia a los vínculos de varios magistrados con un banquero encarcelado por una fraude financiero multimillonario.

Con estos objetivos en mente, el candidato volvió a mostrase optimista sobre las posibilidades de victoria en la segunda vuelta.

“No hay ninguna razón, económica, social o política, para no ser elegido presidente”, concluyó.

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Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá batallar para intentar una remontada. (AFP)

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