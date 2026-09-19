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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, habla en el acto de campaña 'Brasil Pronto para Más', en Guarulhos, São Paulo, Brasil, el 18 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, habla en el acto de campaña 'Brasil Pronto para Más', en Guarulhos, São Paulo, Brasil, el 18 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
/ ISAAC FONTANA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva viajó este sábado al sur del país para pedir el voto en el que es un reducto electoral de la extrema derecha y llamó a “darle una zurra”.

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