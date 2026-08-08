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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

La coalición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgó este sábado, dos meses antes de los comicios, un programa electoral que tiene como principales puntos la defensa de la soberanía, la reducción de la desigualdad y el combate al crimen organizado.

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