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El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), saludó durante una caravana de campaña en Ceilândia, Distrito Federal, Brasil, el 9 de octubre de 2026. (Evaristo SA / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), saludó durante una caravana de campaña en Ceilândia, Distrito Federal, Brasil, el 9 de octubre de 2026. (Evaristo SA / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió este jueves, a diez días de la segunda vuelta de las elecciones, que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

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