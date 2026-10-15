Resumen
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recortó la diferencia en la intención de voto ante el conservador Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre, según una encuesta que ubica a ambos candidatos en un empate técnico.
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