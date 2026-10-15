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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador brasileño, Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / Douglas SHINEIDR / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador brasileño, Flávio Bolsonaro, ambos candidatos a la presidencia de Brasil el próximo 25 de octubre de 2026. (Evaristo SA / Douglas SHINEIDR / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recortó la diferencia en la intención de voto ante el conservador Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre, según una encuesta que ubica a ambos candidatos en un empate técnico.

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