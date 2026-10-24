El mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió este sábado, en la víspera de la segunda vuelta de las presidenciales, a miles de simpatizantes en Río de Janeiro y afirmó estar convencido de su victoria frente al senador opositor Flávio Bolsonaro.

“Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez”, declaró el líder progresista a los periodistas justo antes de emprender una marcha por la icónica orla de la playa de Copacabana.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y el hijo mayor del exgobernante de extrema derecha Jair Bolsonaro se disputarán este domingo la Presidencia brasileña en los comicios más ajustados de la historia reciente del país sudamericano.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio fue el más votado con el 47 % de los votos frente al 45 % de su adversario.

Lula, en busca de su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años de edad, empezó este último día de campaña con un acto multitudinario en Río, donde sus seguidores se vistieron de rojo y extendieron una enorme bandera brasileña.

“Vamos a ganar las elecciones, es verdad que el pueblo quiere cambio pero un cambio a mejor, hacia adelante, el pueblo no quiere retroceder”, expresó el antiguo tornero mecánico antes de subirse a una camioneta con aliados y recorrer Copacabana.

Lula se declaró “muy optimista” con miras a la segunda vuelta para el que, sin embargo, todos los sondeos sitúan a ambos candidatos en empate técnico.

El candidato del PT, vestido con una gorra roja en la que estaba escrito su apellido Silva, también aprovechó para atacar a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de “miliciano”, en alusión a sus presuntos nexos con parientes de grupos paramilitares de Río.

“No es posible que no consigamos convencer a la sociedad brasileña del riesgo que corre la democracia, la libertad y las personas de bien en este país”, alertó.

Lula agradeció, además, a la militancia por asumir la responsabilidad de la campaña después de la primera vuelta con actos multitudinarios en las calles y una fuerte movilización en las redes sociales.

“Tengo un ejército mayor que el chino y el estadounidense, que es el ejército de Lula”, dijo en alusión a un canal público de WhatsApp, creado por el diputado André Janones, uno de sus aliados, y que ha reunido a más de 10 millones de usuarios en pocos días.

Lula viajará después a São Paulo, el mayor colegio electoral del país, para cerrar su campaña. En paralelo a su paseata en Río, Flávio Bolsonaro marchó por la ciudad de Belo Horizonte. El senador se trasladará después a Río, cuna política del bolsonarismo.

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El candidato brasileño Flávio Bolsonaro pidió este martes 20 de octubre a la justicia electoral que anule por propaganda indebida en WhatsApp la candidatura de su rival, el presidente Lula, quien planea hacer lo mismo contra el senador derechista por supuesta interferencia de Meta en el balotaje. (AFP)

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