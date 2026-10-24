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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), durante un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 24 de octubre de 2026. (MAURO PIMENTEL / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), durante un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 24 de octubre de 2026. (MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

El mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió este sábado, en la víspera de la segunda vuelta de las presidenciales, a miles de simpatizantes en Río de Janeiro y afirmó estar convencido de su victoria frente al senador opositor Flávio Bolsonaro.

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