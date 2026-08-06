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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva será el único de los trece candidatos que disputarán las elecciones presidenciales de octubre en Brasil con el respaldo formal de una coalición de partidos, mientras que los otros doce concurrirán únicamente con el apoyo de sus propias formaciones.

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