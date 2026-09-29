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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y candidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro. (Nelson ALMEIDA / Douglas SHINEIDR / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y candidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro. (Nelson ALMEIDA / Douglas SHINEIDR / AFP)
Por Agencia EFE

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tachó este martes al senador Flávio Bolsonaro, su principal adversario en las elecciones presidenciales del domingo, de “mequetrefe” y lo acusó de relacionarse con grupos paramilitares.

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