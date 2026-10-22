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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo, el 18 de octubre de 2026. (Sebastiao Moreira / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo, el 18 de octubre de 2026. (Sebastiao Moreira / EFE)
/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El candidato opositor Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, empatan con el 50 % de los votos válidos en un sondeo realizado por la empresa demoscópica Datafolha divulgado este jueves, a tres días de la segunda vuelta de las elecciones.

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