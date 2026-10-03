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El senador Flávio Bolsonaro; y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos candidatos a la presidencia de Brasil en los comicios del 4 de octubre. (Douglas SHINEIDR / Luis ROBAYO / AFP)
El senador Flávio Bolsonaro; y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos candidatos a la presidencia de Brasil en los comicios del 4 de octubre. (Douglas SHINEIDR / Luis ROBAYO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival más próximo, el senador Flávio Bolsonaro, encabezaron este sábado masivas movilizaciones en distintos puntos del estado de São Paulo, el principal colegio electoral de Brasil, para exhibir su músculo político antes de la votación del domingo.

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