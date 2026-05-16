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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro. (Sergio Lima / AFP)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro. (Sergio Lima / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), están empatados con un 45 % de los apoyos de cara a una eventual segunda vuelta de las elecciones de octubre, según un sondeo divulgado este sábado.

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